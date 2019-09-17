الإسبانية موجوروزا تودع بطولة أوساكا للتنس

ودّعت لاعبة التنس الإسبانية جاربيني موجوروزا، المصنفة الأولى سابقا، بطولة أوساكا اليابانية المقامة على الملاعب الصلبة من الدور الأول، بخسارتها، اليوم الثلاثاء، أمام التايوانية سو-وي هسيه 6-3 و6-7 (1-7) و1-6، في لقاء استغرق ساعتين.



وبعد انطلاقة جيدة بكسر للإرسال، ظفرت موجوروزا، المصنفة 26 عالميا، بالمجموعة الأولى، لكنها فشلت في إنهاء اللقاء لصالحها بعد اللجوء لشوط كسر التعادل (تاي بريك) في المجموعة الثانية، التي فازت بها هسيه، لتزداد معنوياتها وتنجح في الفوز بسهولة بالمجموعة الثالثة والحاسمة.



وسبق لهسيه (33 عاما)، والمصنفة 33 عالميا، الفوز على موجوروزا في المواجهة السابقة التي جمعت بينهما في بطولة أستراليا المفتوحة 2018.