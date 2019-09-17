السيطرة على حريق بمحول كهرباء فى بنى سويف

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب في محول كهرباء بمدينة بنى سويف الجديدة.



تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة باندلاع حريق بالمجاورة الثالثة بالحى الأول بمدينة بنى سويف الجديدة، والذى وجه بسرعة السيطرة على الحريق.



وعلى الفور، انتقلت سيارة إطفاء تابعة لمديرية أمن بنى سويف وسيارتا إسعاف إلى مكان البلاغ وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات فى الأرواح والامتداد إلى المناطق المجاورة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.