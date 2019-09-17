"الرياضة" تستقبل وفدا شبابيا من السعودية.. السبت

تستضيف وزارة الشباب والرياضة، وفدًا من القيادات الشبابية التابع للهيئة العامة للرياضة السعودية، اعتبارا من السبت المقبل وحتي 30 سبتمبر الجاري، في إطار مذكرة التفاهم الشبابي بين مصر والسعودية.



وتنظم الوزارة عددا من الزيارات السياحية والترفيهية بالقاهرة، وشرم الشيخ للوفد الشبابي السعودي المكون من عشرة أعضاء منها زيارة مجمع الأديان، المتحف المصري، الأهرامات، مجلس النواب، مدينة الإنتاج الإعلامي، متحف القوات الجوية، مرصد وجامع الأزهر الشريف، فضلا عن تنظيم لقاء مع قيادات وزارة الشباب والرياضة بمركز شباب الجزيرة لبحث كيفية إعداد القيادات الشبابية.



جدير بالذكر، أنه سيتم خلال زيارة الوفد إلى شرم الشيخ تنظيم لقاء مع القيادات الشبابية بمراكز شباب جنوب سيناء وزيارات للمعالم السياحية بالمدينة.