القبض على عاطل بحوزته مواد مخدرة بالدقهلية

تمكنت وحدة مباحث قسم ثان المنصورة من ضبط عاطل بحوزته مواد مخدرة، بقصد الاتجار.



تلقى اللواء فاضل فهمي عمار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية بالدقهلية، بالقبض على عاطل يقوم بالترويج والاتجار بالمواد المخدرة بمدينة المنصورة.



وأكدت التحريات والمعلومات قيام أحمد.م.ع.ا 33 سنة عاطل ومقيم شارع عبده معروف بدائرة قسم ثان المنصورة بالترويج والاتجار بالمواد المخدرة بالمنصورة.



وبإعداد الأكمنة، ألقى القبض على المتهم وبحوزته 5 فرش لنبات الحشيش المخدر، و4 آلاف جنيه، وهاتف محمول وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.