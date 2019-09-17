الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 الموافق 18 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أردوغان يثير غضب السعودية بتصريح عن هجوم "أرامكو" (فيديو)

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 04:22 م
جريدة الدستور
طباعة

أثارت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن تبرير الهجمات الإرهابية على منشآت النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية حالة من الغضب.

وقال أردوغان، وفقا لقناة "مداد نيوز" السعودية: "لقد قاموا بتدمير اليمن وتسويته بالأرض فمن قام بذلك يجب التفكير والتعمق في ذلك".

ولكن العالم أجمع ندد بالهجوم، أميركا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وصفوه بـ"الإرهابي" وأيدت كل الدول العربية دعمها للمملكة العربية السعودية.

وذكرت "مداد نيوز"، أن أردوغان الحاضر لا يدرك أن السعودية تحارب عن شعب اليمن لكن أردوغان الماضي يرد على أردوغان الحاضر في لقاء مع وكالة "فرانس 24"، حيث قال: "حاليا هناك عملية بدأت بمبادرة من المملكة العربية السعودية بمشاركة جميع بلدان الخليج تقريبا ونحن نقدم دعمنا لهذه العملية لأن ما يحدث اليوم في اليمن أي اعتداء الحوثيين الذي مضى عليه عدة أشهر وهذا يمس بالسيادة ووحدة الأراضي اليمنية ونحن لدينا انطباع بأن هذا الأمر سيتجه نحو حرب طائفية في اليمن ومستقبلا ستكون هناك موجة جديدة إرهابية وفي إطار ما نراه وفي إطار هذه العملية نرى بأن ظهور هذه الحملة وهذه العملية بقيادة المملكة العربية السعودية هي عملية مهمة جدا من أجل مستقيل اليمن ونحن نقدم الدعم السياسي لهذه العملية".


موضوعات متعلقة

منذ يوم

"مناضل الكباريهات".. "محمد علي" بصحبة فتيات ليل بملهى في إسبانيا (صور)

منذ أقل من ساعة

بـ"تلقائية وبساطة".. سيدة مسنة تمدح مصر والسيسي بأبيات من الشعر (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

تسجيل صوتى فاضح.. محمد على يهدد والده "بالضرب بالجزمة"

منذ حوالي 23 ساعة

"الأرصاد" تكشف حالة الطقس خلال الفترة المقبلة

ads

الصور

image description

نجوم الفن في مهرجان " Egypt eye on"

image description

صور من احتفالية تكريم أبطال الأهلي

image description

محمد أبو مسلم.. يحصد المركز الأول في تزيين السيارات عالميا

image description

البوم.. مؤتمر صحفي للاعلان عن بطولة العالم للاسكواش بمصر

image description

صور من مباراة تعادل بيراميدز وشباب بلوزداد بالكونفدرالية

الأكثر قراءة

تسجيل صوتى فاضح.. محمد على يهدد والده "بالضرب بالجزمة"

أحمد فهمى يعتدى لفظيًا على أحد متابعيه

"مناضل الكباريهات".. "محمد علي" بصحبة فتيات ليل بملهى في إسبانيا (صور)

الملك سلمان: السعودية ستدافع عن أراضيها أى كان المعتدي

أيام زمان

"رب ضارة نافعة".. حادث سيارة أنقذ أمينة رزق من عملية نصب كبيرة

حزن على فطين عبد الوهاب وأكل "أيس كريم".. تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة إسماعيل ياسين

تضحية هند رستم من أجل فريد الأطرش ألزمتها الفراش شهر ونصف

"لم يمت فقيرا".. حقيقة تحول حياة إسماعيل يس إلى مأساة

الصحة

فوائد العسل الملكي

طريقة جديدة لتحديد درجة نقاء المياه

أعراض وطرق الوقاية من سرطان القولون

الأطباء يحذرون من الاعتماد على أدوية دون وصفة طبية

الرئيس نيوز

رفع حالة الإستعداد لمواجهة موسم الأمطار بمدينة "الشروق"

الرئيس لوزير خارجية فرنسا: مصر تدعم الحل السياسي في سوريا

السيسي يوجه بالاستمرار في إصلاح وتطوير منظومتي "التعليم والصحة"

البنتاجون يكثف جهوده لمواجهة القوة الصاعدة للصين

منوعات

هذه الأعراض تكشف حقيقة إصابتك بسرطان الدماغ

كائن مميت يتسلل داخل فتاة أمريكية ويقتلها فى 7 أيام

ننشر نتائج امتحان الشهادة الثانوية ليبيا 2019 imtihanat

4 قواعد للحياة الجيدة

كشكول

مجازاة مسئولين بمدرسة وإدارة تعليمية بكفر الشيخ

بالفيديو.. بلطجي يسحل معلمة بـ"أحمد زويل لغات".. والمدرسة ترد

"النيل الدولية": انتهاء أعمال تشطيب مدرسة الشيخ زايد 13 أكتوبر المقبل

"تعليم الشرقية" تحقق مع مُعلم ابتدائي في "واقعة تحرش"

إسلام سياسي

القبض على مسئول شرعى لدى داعش فى كركوك

مرصد الأزهر يثمّن تصريحات برلماني فرنسي بوجود محجبات داخل الجمعية الوطنية

مرافق البغدادي يظهر في قبضة "تحرير الشام"

الصمت يخيّم على قادة إخوان بعد خسارة فرع تونس في الانتخابات الرئاسية


زيت وسكر

صرف علاوة 10% للعاملين بـ 76 مصنعًا بالإسماعيلية

نائب مدير العمل الدولية تلتقي ممثلي المنظمات النقابية الموفقة أوضاعها بمصر

الشروط المطلوبة للحصول على قرض بدون فوائد من “الأوقاف”

تسجيل 160 ألف ملف أسرة إلكترونيًا في التأمين الصحي ببورسعيد

مقالات الرأي
محمد العسيري
محمد العسيري يكتب: عادل إمام فى وزارة الشباب
لواء. محسن الفحام
ما بين الكتمان والمصارحة
القس. رفعت فكرى
مغبوط هو العطاء
لواء.حمدى البطران
ذكريات من سبتمبر
المزيد

الثقافة

"الجميلات لا يستيقظن مبكرًا" جديد حسام الدين فاروق

"الفتيات السبع ومذبحة الأبرياء" أبرز موضوعات الفن القبطي

رئيس البيت الفني للمسرح يناقش لائحة قانون الخدمة المدنية

"حى بن يقظان" رواية جديدة عن دار آفاق للنشر

صفحتنا ع الفيس بوك