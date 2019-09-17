أردوغان يثير غضب السعودية بتصريح عن هجوم "أرامكو" (فيديو)

أثارت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن تبرير الهجمات الإرهابية على منشآت النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية حالة من الغضب.

وقال أردوغان، وفقا لقناة "مداد نيوز" السعودية: "لقد قاموا بتدمير اليمن وتسويته بالأرض فمن قام بذلك يجب التفكير والتعمق في ذلك".

ولكن العالم أجمع ندد بالهجوم، أميركا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وصفوه بـ"الإرهابي" وأيدت كل الدول العربية دعمها للمملكة العربية السعودية.

وذكرت "مداد نيوز"، أن أردوغان الحاضر لا يدرك أن السعودية تحارب عن شعب اليمن لكن أردوغان الماضي يرد على أردوغان الحاضر في لقاء مع وكالة "فرانس 24"، حيث قال: "حاليا هناك عملية بدأت بمبادرة من المملكة العربية السعودية بمشاركة جميع بلدان الخليج تقريبا ونحن نقدم دعمنا لهذه العملية لأن ما يحدث اليوم في اليمن أي اعتداء الحوثيين الذي مضى عليه عدة أشهر وهذا يمس بالسيادة ووحدة الأراضي اليمنية ونحن لدينا انطباع بأن هذا الأمر سيتجه نحو حرب طائفية في اليمن ومستقبلا ستكون هناك موجة جديدة إرهابية وفي إطار ما نراه وفي إطار هذه العملية نرى بأن ظهور هذه الحملة وهذه العملية بقيادة المملكة العربية السعودية هي عملية مهمة جدا من أجل مستقيل اليمن ونحن نقدم الدعم السياسي لهذه العملية".



