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تكنولوجيا

إيتيدا: مصر واحدة من أهم أسواق المنطقة

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 04:25 م
جريدة الدستور
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قالت المهندسة هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا": إن مصر تعد واحدة من أهم أسواق المنطقة ومن الدول الواعدة لنمو التجارة الإلكترونية، حيث تحتل المرتبة الأولى في عدد مستخدمي الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكثر من 50 مليون مستخدم، معظمهم من فئة الشباب، مما يعزز من نمو قطاع التجارة الإلكترونية محليًا، ويسهم في دفع جهود التحول الرقمي والشمول المالي في مصر.

وأضافت "الجوهري" - خلال كلمتها في افتتاح النسخة الثانية من قمة التجارة الإلكترونية، والتي تنظمها شركة "robusta" العاملة في مجال دعم تقديم الحلول التكنولوجية والتقنية لقطاعات متعددة - أن سوق التجارة الإلكترونية ينمو بشكل متسارع ليس فقط في مصر لكن في جميع أنحاء العالم، حيث بلغ عدد الأشخاص الذين يقومون بالتسوق عبر الإنترنت حوالي 1.8 مليار شخص عام 2018، ومن المتوقع أن يتجاوز 1.9 مليار بنهاية عام 2019، وهو ما يقرب من ربع سكان العالم.

وأكدت أن انعقاد القمة يتزامن مع تبنى الهيئة لاستراتيجية جديدة تتناسب مع التطورات المتسارعة في صناعة تكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أن الهيئة أيضًا تنفذ عددًا من البرامج والمبادرات التي تحفز قطاع وأنشطة التجارة الإلكترونية في مصر.

وذكرت أنه في 2016 وبدءًا من الدورة السابعة لبرنامج دعم الصادرات، ضمت الهيئة الشركات المحلية التي تقدم خدمات التجارة الإلكترونية للبرنامج، وقدمت لهم دعمًا إضافيًا بنسبة 5% على صادراتهم من منتجات وخدمات التجارة الإلكترونية.

وأضافت، أن الهيئة تدعم الإبداع وشباب المبدعين في مجال التجارة الإلكترونية وتوفر الدعم اللازم للشركات الناشئة المحلية، حيث قامت برعاية ودعم 19 شركة ناشئة تعمل في مجال التجارة الإلكترونية منذ عام 2013، ويمثل ذلك نسبة 16% من إجمالي الشركات الناشئة التي احتضنتها الهيئة من خلال مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال.

ولفتت إلى أن الهيئة توفر الدعم اللازم لبناء مجموعة من التخصصات والمهارات الضرورية والأساسية لنجاح مشروعات التجارة الإلكترونية والتسويق عبر الإنترنت، حيث تقدم باقة من المسارات التدريبية للشباب والعاملين بقطاع التجارة الإلكترونية ومنها تحليل وعلوم البيانات تصميم الجرافيك والمواقع الإلكترونية وتطوير البرمجيات، وذلك بشهادات معتمدة من كبرى الجامعات وشركات التكنولوجيا العالمية من خلال مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل وغيرها من مبادرات الهيئة ومراكزها التابعة.

وأكدت "الجوهري" أن الاستغلال الأمثل لنمو حجم التجارة والمنصات الإلكترونية في مصر لن يتأتى فقط بجذب المزيد من الاستثمارات، وتحقيق المزيد من العائدات والمبيعات الرقمية للمنتجات الأجنبية، ولكن من خلال دعم الصناعة والمنتجات المحلية واستغلال منصات التجارة الإلكترونية لزيادة صادرات الشركات المصرية لمختلف الأسواق العالمية.

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