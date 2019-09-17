تعاون مصرى إماراتى لنقل محطة الخيول العربية للعاصمة الإدارية

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، جمعة مبارك، سفير الإمارات في القاهرة، بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.



وخلال اللقاء، نقل سفير الإمارات تحيات الشيخ سلطان القاسمى، حاكم الشارقة، إلى "مدبولى"، مشيرًا إلى اهتمام "القاسمى" بالمشاركة في مشروع نقل محطة الزهراء للخيول العربية إلى مقر مقترح متطور في العاصمة الإدارية الجديدة، مع الحفاظ على جزء من محطة الزهراء الحالية ذات القيمة التاريخية، مؤكدًا اهتمام "القاسمي" بأن يتم إنشاء المحطة الجديدة وفق أحدث النظم العالمية في مجال تربية الخيول، للحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة التى تضمها محطة الزهراء.



من جانبه، أعرب رئيس الوزراء عن تقدير مصر حكومة وشعبًا لإسهامات الشيخ سلطان القاسمى، ومحبته الصادقة لمصر وشعبها، مشيرًا إلى إسهامات "القاسمى" القيمة مؤخرًا في ترميم وتطوير دار الكتب والوثائق القومية، وهى الإسهامات التي أعادت رونق هذا الصرح الثقافي والمعرفي الكبير.



وأشاد "مدبولى" بأهمية مشروع نقل محطة الزهراء للخيول، موجهًا بأن يتم التنسيق بين وزارة الزراعة والجهات المعنية، لبدء إنشاء المحطة الجديدة في الموقع الذي يتم الاتفاق عليه مع الجهات المعنية في العاصمة الإدارية.



وسلم سفير الإمارات، إلى رئيس الوزراء، خطاب الدعوة الموجه من الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبوظبي، للمشاركة فى اجتماعات منتدى الصحة العالمي، المقرر عقده بأبو ظبي في نوفمبر القادم.