الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 الموافق 18 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعاون مصرى إماراتى لنقل محطة الخيول العربية للعاصمة الإدارية

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 04:19 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
طباعة
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، جمعة مبارك، سفير الإمارات في القاهرة، بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وخلال اللقاء، نقل سفير الإمارات تحيات الشيخ سلطان القاسمى، حاكم الشارقة، إلى "مدبولى"، مشيرًا إلى اهتمام "القاسمى" بالمشاركة في مشروع نقل محطة الزهراء للخيول العربية إلى مقر مقترح متطور في العاصمة الإدارية الجديدة، مع الحفاظ على جزء من محطة الزهراء الحالية ذات القيمة التاريخية، مؤكدًا اهتمام "القاسمي" بأن يتم إنشاء المحطة الجديدة وفق أحدث النظم العالمية في مجال تربية الخيول، للحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة التى تضمها محطة الزهراء.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء عن تقدير مصر حكومة وشعبًا لإسهامات الشيخ سلطان القاسمى، ومحبته الصادقة لمصر وشعبها، مشيرًا إلى إسهامات "القاسمى" القيمة مؤخرًا في ترميم وتطوير دار الكتب والوثائق القومية، وهى الإسهامات التي أعادت رونق هذا الصرح الثقافي والمعرفي الكبير.

وأشاد "مدبولى" بأهمية مشروع نقل محطة الزهراء للخيول، موجهًا بأن يتم التنسيق بين وزارة الزراعة والجهات المعنية، لبدء إنشاء المحطة الجديدة في الموقع الذي يتم الاتفاق عليه مع الجهات المعنية في العاصمة الإدارية.

وسلم سفير الإمارات، إلى رئيس الوزراء، خطاب الدعوة الموجه من الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبوظبي، للمشاركة فى اجتماعات منتدى الصحة العالمي، المقرر عقده بأبو ظبي في نوفمبر القادم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نقل محطة الخيول بعين شمس إلى العاصمة الإدارية الجديدة

حقيقة نقل محطة الخيول العربية بعين شمس إلى العاصمة الإدارية

الزراعة: مهرجان الخيول العربية ينشّط السياحة

إقبال غير مسبوق من الخيل العربى الأصيل على مهرجان الزهراء

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

الملك سلمان: السعودية ستدافع عن أراضيها أى كان المعتدي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

المحكمة الرياضية تخفف عقوبة نيمار

منذ أقل من ساعة

بـ"تلقائية وبساطة".. سيدة مسنة تمدح مصر والسيسي بأبيات من الشعر (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

بالفيديو.. الأرصاد تحذر من نشاط الرياح في 3 محافظات

ads

الصور

image description

نجوم الفن في مهرجان " Egypt eye on"

image description

صور من احتفالية تكريم أبطال الأهلي

image description

محمد أبو مسلم.. يحصد المركز الأول في تزيين السيارات عالميا

image description

البوم.. مؤتمر صحفي للاعلان عن بطولة العالم للاسكواش بمصر

image description

صور من مباراة تعادل بيراميدز وشباب بلوزداد بالكونفدرالية

الأكثر قراءة

تسجيل صوتى فاضح.. محمد على يهدد والده "بالضرب بالجزمة"

أحمد فهمى يعتدى لفظيًا على أحد متابعيه

"مناضل الكباريهات".. "محمد علي" بصحبة فتيات ليل بملهى في إسبانيا (صور)

الملك سلمان: السعودية ستدافع عن أراضيها أى كان المعتدي

أيام زمان

"رب ضارة نافعة".. حادث سيارة أنقذ أمينة رزق من عملية نصب كبيرة

حزن على فطين عبد الوهاب وأكل "أيس كريم".. تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة إسماعيل ياسين

تضحية هند رستم من أجل فريد الأطرش ألزمتها الفراش شهر ونصف

"لم يمت فقيرا".. حقيقة تحول حياة إسماعيل يس إلى مأساة

الصحة

فوائد العسل الملكي

طريقة جديدة لتحديد درجة نقاء المياه

أعراض وطرق الوقاية من سرطان القولون

الأطباء يحذرون من الاعتماد على أدوية دون وصفة طبية

الرئيس نيوز

رفع حالة الإستعداد لمواجهة موسم الأمطار بمدينة "الشروق"

الرئيس لوزير خارجية فرنسا: مصر تدعم الحل السياسي في سوريا

السيسي يوجه بالاستمرار في إصلاح وتطوير منظومتي "التعليم والصحة"

البنتاجون يكثف جهوده لمواجهة القوة الصاعدة للصين

منوعات

هذه الأعراض تكشف حقيقة إصابتك بسرطان الدماغ

كائن مميت يتسلل داخل فتاة أمريكية ويقتلها فى 7 أيام

ننشر نتائج امتحان الشهادة الثانوية ليبيا 2019 imtihanat

4 قواعد للحياة الجيدة

كشكول

رئيس جامعة كفر الشيخ يُكرم مدير شئون التعليم والطلاب

مجازاة مسئولين بمدرسة وإدارة تعليمية بكفر الشيخ

بالفيديو.. بلطجي يسحل معلمة بـ"أحمد زويل لغات".. والمدرسة ترد

"النيل الدولية": انتهاء أعمال تشطيب مدرسة الشيخ زايد 13 أكتوبر المقبل

إسلام سياسي

القبض على مسئول شرعى لدى داعش فى كركوك

مرصد الأزهر يثمّن تصريحات برلماني فرنسي بوجود محجبات داخل الجمعية الوطنية

مرافق البغدادي يظهر في قبضة "تحرير الشام"

الصمت يخيّم على قادة إخوان بعد خسارة فرع تونس في الانتخابات الرئاسية


زيت وسكر

صرف علاوة 10% للعاملين بـ 76 مصنعًا بالإسماعيلية

نائب مدير العمل الدولية تلتقي ممثلي المنظمات النقابية الموفقة أوضاعها بمصر

الشروط المطلوبة للحصول على قرض بدون فوائد من “الأوقاف”

تسجيل 160 ألف ملف أسرة إلكترونيًا في التأمين الصحي ببورسعيد

مقالات الرأي
محمد العسيري
محمد العسيري يكتب: عادل إمام فى وزارة الشباب
لواء. محسن الفحام
ما بين الكتمان والمصارحة
القس. رفعت فكرى
مغبوط هو العطاء
لواء.حمدى البطران
ذكريات من سبتمبر
المزيد

الثقافة

"الجميلات لا يستيقظن مبكرًا" جديد حسام الدين فاروق

"الفتيات السبع ومذبحة الأبرياء" أبرز موضوعات الفن القبطي

رئيس البيت الفني للمسرح يناقش لائحة قانون الخدمة المدنية

"حى بن يقظان" رواية جديدة عن دار آفاق للنشر

صفحتنا ع الفيس بوك