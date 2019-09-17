راغب علامة يكشف عن سر شبابه

أكد الفنان راغب علامة، أنه لا يبالي بأي تعليقات مزعجة وهذا هو سر شبابه، فهو لا يتوتر أبدًا، قائلًا: "أي حد يزعجنى بعمله بلوك ويخرج من حياتي تمامًا".



وأضاف السوبر ستار في لقاء خاص ببرنامج "صباح العربية" المذاع على فضائية "العربية"، أن الفنانة أحلام لا تزعجه أبدًا لكنها تضحكه، مشيرًا إلى أن برنامج The voice بموسمه الجديد سيضم أصواتًا كثيرة ومميزة جدًا.



وتابع، أن هناك أصواتًا استفزته فنيًا كثيرًا، بسبب عذوبتها وحلاوتها، موضحًا أن فريقه يضم شخصيات وألوان مختلفة، مؤكدًا أن الغناء على المسرح أمام الجمهور له سحر خاص.