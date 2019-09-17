بـ"تلقائية وبساطة".. سيدة مسنة تمدح مصر والسيسي بأبيات من الشعر (فيديو)

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لسيدة مسنة، في الـ70 من عمرها، تشدو الشعر بعفوية وتلقائية وبساطة في حب مصر والقوات المسلحة والرئيس عبد الفتاح السيسي، وتتمنى مقابلته.

وقالت السيدة، في عدد من أبيات الشعر: "يا مصر محبتك في عيون الناس انتِ.. ازاي ينزل عليكي الحرب وانتِ صبرتي".

وتابعت: "دانتِ مؤيدة من جذور النصر في السما انتِ.. ومع الرسول صلى الله عليه وسلم في رباط انتِ".

وأردفت: "اتذكرتي في القرآن النصر فيكي انتِ.. سيسي بيقولك يا مصر هيجيب النصر فيكي انتِ".

واختتمت: "الجيش والشرطة والشعب هيجيب النصر فيكي انتِ.. سيسي جمعلك الناس عشان الخير فيكي انتِ.. وانتِ مع القمر أمنتي.. يا مصر محبتك في عيون انتِ".



