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تكنولوجيا

تصميم هاتف هواوي الجديد "Mate 30"

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 04:03 م
جريدة الدستور
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كشف المدون الأمريكي الشهير إيفان بلاس، عن الصور الخاصة بطرازات هاتف "هواوي ميت 30" وهي: "ميت 30" و"ميت 30 برو" و"ميت 30 لايت"، قبل أيام من الإعلان عنه رسميًا.

ومن المقرر انعقاد المؤتمر 19 سبتمبر الجاري، في مدينة ميونخ الألمانية، بحسب موقع "ذا فيرج" التكنولوجي.

ومن بين الصور المسربة أيضًا، إصدار هواوي لهاتف يحمل تصميم سيارات "بورش"، وستكون خلفيته مزودة بجلد.

وتظهر الصور أن هاتف "هواوي ميت 30 برو"، سيكون بحز عريض بأعلى شاشته، ممتد إلى جانبيه الأيمن والأيسر، عكس هاتف "ميت 30" الذي يمتلك حزًا أصغر. وعلى عكس "ميت 30" و"ميت 30 برو"، فإن هاتف "ميت 30 لايت" يحمل تصميمًا مختلفًا كليًا، إذ يتضمن مجموعة من الكاميرات المربعة في الخلف، ومستشعر بصمة مثبت في الخلفية

ومن المتوقع أن تركز "هواوي" في حفل إطلاقها لهاتفها الجديد "ميت 30"، على كيفية عمل هواتفها، بعد أن تم حظرها من جانب شركة "جوجل

وكانت "جوجل" قد قررت حرمان هاتف "هواوي ميت 30" من كل تطبيقاتها الرئيسية المعدة مسبقًا في الهاتف، ولن يكون على الهاتف أي منها، وسيضطر المستخدم إلى تحميلها من جديد. وعللت هذا القرار بأنه أحد تبعيات قرار سحب ترخيص "أندرويد" من هواتف "هواوي"، ضمن العقوبات الأمريكية المفروضة على شركة هواوي الصينية.

ولن تتمكن "هواوي" إلا من تحميل نظام تشغيل "أندرويد" المفتوح المصدر فقط، ولن تقدم لها غوغل أي دعم في أي شيء مرتبط بالتشغيل.

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