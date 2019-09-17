3000 متطوع من الليكود يذهبون لمنازل الناخبين لحثهم على التصويت

نشر موقع "مكور رشون" العبري تقريراً جاء فيه أن حزب الليكود نجح في إخراج 3000 متطوع إلى 400000 ناخب الساعة 4:30 مساءً اليوم بتوقيت القدس، لإقناعهم بالخروج والتصويت لصالح اليمين، بقيادة الوزير من الليكود زئيف إلكين.

بحسب التقرير فإنه من المتوقع أن يتسبب هذا التحرك في إضافة حوالي 10 بالمائة من الناخبين، وقال "إلكين" :إنها خلاصة تجربتنا من الانتخابات السابقة التي جمعنا فيها عشرة في المائة من الناخبين بهذه الطريقة.

حيث يخرج كل زوجين من المتطوعين إلى المنازل ويقنعان أعضاء البيت بالخروج والتصويت. في الانتخابات السابقة ، انتقل 2000متطوع لهذه المهمة، ومن المتوقع أيضًا أن يذهب "ألكين" بنفسه إلى حوالي 120 منزلًا في بسغات زئيف.

