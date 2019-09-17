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تكنولوجيا

تسريب تصميم هاتف هواوى الجديد Mate 30

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 03:59 م
جريدة الدستور
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تستعد شركة "هواوي" لإعلان أحدث هواتفها Mate 30، في حفل الخميس المقبل، في ميونخ الألمانية.

فيما كشف تسريب جديد نشره المدون التقني إيفان بلاس، عبر "تويتر"، عن العديد من التفاصيل الشكلية لتصميمات هواتف "هواوي" المقبلة Mate 30، وسيأتي التصميم بشكل دائري للكاميرا الخلفية بأربع عدسات، بينما سيختلف تصميم شاشة كل منهما، حيث ستأتي شاشته "البرو" بتصميم "الشلال Waterfall".

ويعتمد التصميم على تقديم حواف جانبية منحنية بزاوية قائمة 90 درجة، بجانب نوتش يتضمن عدسة الكاميرا الأمامية وبعض المستشعرات، بينما Mate 30 ستأتي شاشته بحواف جانبية تقليدية، ولكنها نحيفة للغاية مع نوتش أقل مساحة من نظيره في الإصدار "البرو".

وأوضح التسريب الجديد قدوم هاتف Mate 30 Lite بتصميم مختلف للشاشة، حيث سيحتوي الكاميرا السلفي داخل زجاج الشاشة نفسه hole-punch، بجانب تصميم الكاميرا الخلفية بشكل مربع، كما كانت الحال في تصميم هاتف نوڤا 5i Pro الصادر في يوليو الماضي.

وكشف التسريب عن مواصفات التصميم الخاص بالإصدار المميز من الهاتف Mate 30 Porsche Edition، والذي سيقدم نفس تصميم Mate 30 Pro من حيث الحواف القائمة.

ولم توضح الصور تصميم الكاميرا السيلفي إن كانت ستعتمد على نوتش أم ستكون داخل الشاشة نفسها، بالإضافة إلى قدومه بتصميم جلدي في لونين يمكن الاختيار بينهما، الأحمر والأسود، مع وضع عدسات الكاميرا الخلفية داخل مستطيل أسود طولي يمتد على ظهر الهاتف، وتتوسطه علامة بورشيه التجارية.

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