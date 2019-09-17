انطلاق مؤتمر الاستثمار وآفاق التنمية في الأقصر

شارك نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، في فعاليات مؤتمر "الاستثمار وآفاق التنمية المستدامة بالأقصر"، اليوم الثلاثاء، بمكتبة مصر العامة بمدينة الأقصر، بحضور عدد من المستثمرين والهيئات المختصة بالاستثمار، وعدد من الضيوف والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.



وأوضحت مدير عام الاستثمار بمحافظة الأقصر نورا أحمد عثمان، أن المؤتمر يهدف إلى التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في الأقصر، بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة، وأبرزها وحدة تكافؤ الفرص وجهاز شباب الخريجين والجمعيات الأهلية وجهاز تنمية المشروعات ومجمع إعلام الأقصر والغرفة التجارية والشباب والرياضة والهيئات والجهات المانحة.



واستعرضت "عثمان" خلال كلمتها بالمؤتمر، الخريطة الاستثمارية بمحافظة الأقصر، وآليات التنسيق مع الإدارات المعنية بقطاع الاستثمار، وعناصر ومقومات الاستثمار بالمحافظة، وأهم مميزات الاستثمار بالمحافظة، وأهم الفرص الاستثمارية في محافظة الأقصر، ومن بينها المنطقة الصناعية بالبغدادي على مساحة 311 فدانًا، والمنطقة الرياضية الترفيهية 342 فدانًا بالمدامود بالقرب من مدينة الشمس، والمنطقة السكنية الخدمية التجارية 336 فدانًا.



وفي كلمة ممثل المستثمرين بالمحافظة، أوضح المهندس محمد على العديسي، أن المحافظة لديها فرص استثمارية واعدة، مشيرًا إلى أن الاستثمار الزراعي يستطيع أن ينافس الاستثمار السياحي بالمحافظة، وأن يخلق فرص عمل كبيرة، لافتًا إلى أن الأقصر تنتج محصول العنب بداية من شهر 5 في حين يتم إنتاجه في أوروبا في نهاية شهر 6، مما يتيح لمحصول العنب أن يتواجد في السوق الأوربية خلال تلك الفترة، كما أنه يمكن التركيز على محاصيل عديدة أخرى لزراعتها وإعدادها للتصدير للسوق الأوربية.



وقال الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة أسوان الدكتور النوبي حفني سالم، إن الأقصر تمتلك العديد من مميزات الاستثمار الزراعي أبرزها المناخ والحمولة التاريخية والمساحة المتاحة للزراعة والاستصلاح، والأيدي العاملة والخبرات الفنية، لافتا إلى أن الأقصر صدرت 600 طن طماطم مجففة تنتج من أصل 6000 طن طماطم طازجة خلال موسم 2018 ـ 2019 وذلك بقيمة مليون و500 ألف يورو، كما تم التعاقد على تصدير 1200 طن طماطم مجففة تنتج من أصل 14400 طن طماطم طازجة خلال الموسم القادم 2019 ـ 2020، بقيمة 3 مليون يورو، لافتًا أنه يمكن مضاعفة تلك الأرقام خلال السنوات القادمة.



وشملت فعاليات المؤتمر، تقديم عرض لفرص الاستثمار في مدينة طيبة الجديدة، فعرضت مدير "مشروعك" ميرفت سيد، الفرص التي يقدمها المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، كما قدم عدد من البنوك وجهات التمويل عرضًا لكيفية تقديم التمويل للمشروعات، كما عرض مدير جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة منتصر عبدالرحيم، الخدمات التي يقدمها الجهاز بالمحافظة، كما عرض ممثل الغرفة التجارية بالمحافظة التسهيلات الإجرائية في الغرفة التجارية بالمحافظة.



وقدم محافظ البحيرة الأسبق ورئيس مجلس إدارة شركة التنمية الزراعية إحدى الشركات المملوكة لبنك التنمية والائتمان الزراعي اللواء مصطفى هدهود، عرض عن أهمية الاستثمار والخطوات التي تتخذها الدولة لتشجيع الاستثمار، كما عرض مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر محمود فاروق، دور الجمعيات الأهلية في دعم المشاريع.



وعرض ممثل مديرية الشباب والرياضة الفرص الاستثمارية بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، كما شهد المؤتمر، عرض نماذج لرواد الأعمال في مجالات الطاقة الشمسية والبيوجاز وإدارة المخلفات.



من جانبه، أوضح نائب محافظ الأقصر، أن المحافظة تفتح أبوابها لكافة المستثمرين للاستثمار في الأقصر، باعتبار أن الاستثمار هو المفتاح الرئيسي للتنمية المستدامة وأحد أهم العناصر التي تعتمد عليها الدول المتقدمة لتحقيق الرفاهية للأفراد ورفع مستوى معيشتهم، مؤكدًا أن محافظة الأقصر تولي اهتمامًا كبيرًا لتهيئة مناخ الاستثمار وتشجيعه لجذب المزيد من المستثمرين والتدفقات الاستثمارية بما يسهم في توفير فرص عمل متنوعة وبما يليق بمكانة الأقصر كإحدى أهم المحافظات السياحية على مستوى العالم.