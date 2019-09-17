انخفاض الأسهم الأمريكية بمستهل التعاملات

فتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض، اليوم الثلاثاء، مع عزوف المستثمرين عن الصفقات الضخمة قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" الذي يستمر يومين، ومن المتوقع بدرجة كبيرة أن يتمخض عن خفض أسعار الفائدة.



وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 66.70 نقطة، بما يعادل 0.25 بالمئة إلى 27010.12 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعًا 2.29 نقطة أو 0.08 بالمئة إلى 2995.67 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 4.89 نقطة أو 0.06 بالمئة إلى 8148.65 نقطة.