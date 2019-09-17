تطوير نظم مراقبة الامتحانات بتجارة الإسكندرية

استقبل الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية التجارة جامعة الأسكندرية، الدكتور حسن مصطفى، مدير عمليات شركة "توب سيستمز" الأمريكية، لدراسة مجموعة من البرمجيات التي تهدف إلى تطوير نظم مراقبة الامتحانات EProctoring System والتعرف على مجموعة من البرمجيات التي تسمح بمرونة التسجيل والمراقبة لقاعات الامتحانات، بما يضمن دقة وعدالة وسرعة العمل بلجان الامتحانات عن طريق برمجيات توفر بيئة اختبارات ذكية، يتم من خلاله استخدام تكنولوجيا التحقق من بصمة الوجه "Face ID" ومراقبة الإجابات التي يقدمها الطلاب عبر الكاميرات، لضبط عملية الرقابة على الطلاب، وحفظ الحقوق، والقضاء على كل محاولات الغش بلجان الامتحانات.



كما تسهم في تطوير نظم الحضور والانصراف بالكلية باستخدام الأجهزة على البوابات، ويقوم الموظفون بالتوقيع الإلكترونى، وإضافة منظومة متكاملة معها يتم استخدام أجهزة الهاتف الشخصية للموظفين، لدمج الموظفين ذوي الطبيعة المتنقلة بين المواقع، مع أخذ ختم الـGPS لرسم مسار التحرك للموظفين باستخدام وصلات "الواي فاي" المحلية لشبكة الكلية، وليس خط "الإنترنت" المفتوح، بالإضافة إلى برمجيات تخدم قطاع الشئون الإدارية، وبرمجيات الربط بين القطاعات المختلفة بالكلية الكترونيًا.