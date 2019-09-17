"الحرية" ينظم فعاليات للشباب بالمحافظات

بدأت أمانة الشباب المركزية بحزب الحرية المصرية، جولاتها المكثفة للتواصل مع أمانات شباب المحافظات، ومعرفة سير العمل وتنظيم فعاليات للشباب لمعرفة الصعوبات والعوائق التي تواجههم للعمل على تداركها في المرحلة المقبلة، وكانت البداية بمحافظة الجيزة.



وطالب الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب، أمانة الشباب المركزية بإعطاء أولوية قصوى لما دار من مناقشات وحوارات وردود واضحة وحاسمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، على جموع المصريين والشباب المصري داخل المؤتمر الوطني الثامن للشباب والعمل على تنفيذ رؤى وأفكار الرئيس السيسى لمواجهة الإرهاب والتصدى بكل حسم وقوة لجميع الأكاذيب والشائعات والسموم التي تبثها منصات السوشيال ميديا والآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الارهابية وجميع التنظيمات والتيارات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة ضد الدولة المصرية.



وأكد الدكتور "حسب الله" لشباب الأمانة المركزية بالحزب، أنه وجميع قيادات الحزب يثقون ثقة كاملة بلا حدود في قدرة شباب الحزب على القيام بهذه المهمة وتحقيق النجاح فيها، مشيرًا إلى تقديم جميع أنواع الدعم من الحزب لأمانة الشباب للقيام بدورها على أكمل وجه.