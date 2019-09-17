" ويدودو" يزور مقاطعة "رياو"

زار الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، اليوم الثلاثاء مقاطعة (رياو) المتضررة بشدة جراء حرائق الغابات، وذلك في الوقت الذي تحثه فيه حكومات البلدان المجاورة على احتواء الحرائق التي غطت أدخنتها منطقة جنوب شرق آسيا.



وسافر ويدودو إلى مقاطعة (رياو) ـ التي احترق بها نحو 50 ألف هكتار من الأراضي ـ وذلك بهدف تشجيع السلطات هناك على تكثيف جهود مكافحة النيران.



وقال ويدودو ـ في تصريح صحفي حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية ـ إنه تم نشر 5600 جندي إضافي لمساعدة 9 آلاف آخرين في جهود إطفاء الحرائق بأنحاء البلاد، والتي التهمت أكثر من 328 ألف هكتار من الأراضي، منوها بأن 52 طائرة على الأقل أسقطت 263 مليون لتر من المياه و164 طنا من الملح، في إطار جهود الإطفاء في 6 مقاطعات أعلنت حالة الطوارئ جراء الحرائق.



وأعرب الرئيس عن أسفه إزاء بطء السلطات المحلية في كشف الحرائق والتعامل معها قبل انتشارها، مشيرا إلى أن جميع الموارد كانت متوفرة إلا أنه لم يتم الاستعانة بها بالشكل الملائم.



يشار إلى أن الوكالة الوطنية للحد من آثار الكوارث، رصدت 2153 نقطة حريق نشطة بأنحاء إندونيسيا منذ الاثنين الماضي.