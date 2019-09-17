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حوادث

مَن هو الأمين العام لمجلس الدولة؟

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 03:44 م
جريدة الدستور
عماد سليمان
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أصدر المجلس الخاص لمجلس الدولة بتشكيله الجديد برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، أمس الإثنين، قرارًا بتكليف المستشار طه عبده كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة أمينًا عامًا لمجلس الدولة.

"كرسوع" من أوائل دفعته فقد حصل على ليسانس حقوق جامعة الإسكندرية دفعة 1980 بتقدير عام جيد جدًا، كما حصل على ماجستير في القانون، والتحق بالعمل بمجلس الدولة في 8 يونيو 1981، وترقى بجميع الدرجات القضائية، يشغل درجة نائب رئيس مجلس الدولة بالقرار الجمهورى رقم 440 لسنة 2001.

عمل "كرسوع" بجميع أقسام مجلس الدولة بهيئة مفوضى الدولة بجميع محاكمها وإدارة الفتوى والتشريع لوزارة النقل البحرى بالإسكندرية وإدارة التفتيش الفنى، وعضو بالمحكمة الإدارية العليا.

وعين أمينًا عامًا مساعدًا لشئون قسمى الفتوى والتشريع، وأمينًا عامًا مساعدًا للشئون المالية والإدارية، ومديرًا لمركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة، ثم رئيسًا لدائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا.

وتم ندب "كرسوع" للتدريس بكلية الحقوق جامعات عين شمس وطنطا والمنوفية، كما انتدب للعمل مستشارًا قانونيًا للعديد من الوزارات والهيئات العامة منها الشركة المتحدة للإسكان والتعمير، الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى.

وعمل في عضوية لجان البت في الطرق لاستثمارية بنظام BOOT بتلك الهيئة، كما تولى رئاسة إحدى اللجان المشكلة لتنظيم إجراءات التصرف فى الأصول والاستثمارات المملوكة للدولة عام 2004.

عمل مستشارًا للعديد من الوزارات منها وزارة النقل عدة سنوات، ووزارة البيئة، ووزارة قطاع الأعمال العام، ووزارة الشئون القانونية ومجلس النواب.

وتولى رئاسة اللجنة الفنية بجهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل المكلفة بفحص البيانات والمستندات السرية بصحة ما ورد بالبلاغات وما أثير من شبهات حول تضخم ثروة أحد القادة السياسيين وأفراد عائلته إبان نظام الحكم الذى أسقطته ثورة 25 يناير 2011، مستشارًا قانونيًا لشركة مصر القابضة للتأمين، وأخيرًا عضوية مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر.

واشترك "كرسوع" في العديد من قضايا التحكيم محكمًا عن العديد من الشركات ورئيسًا لهيئة التحكيم بين الشركات والمؤسسات منها النزاع بين المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية عرب سات والشركة العربية لخدمات البث الإذاعى والتليفزيونى ABC.

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