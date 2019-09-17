"إغاثي أوكرانيا" بحاجة لتمويل 52 مليون دولار

قال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة، يانس ليركا، إن منظمات الإغاثة الإنسانية في أوكرانيا بحاجة عاجلة إلى تمويل بقيمة 52 مليون دولار؛ لتلبية الاحتياجات في أوكرانيا خلال فصل الشتاء، وذلك في غضون الشهرين المقبلين.



وأضاف "ليركا"- في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء- أنه من المتوقع أن تزداد الحاجة إلى الدعم الإنساني خلال فصل الشتاء، خاصة أن أوضاع المواطنين هناك ستصبح أشد قسوة مما هي عليها اليوم، سوف تصل درجات الحرارة إلى 15 و20 درجة مئوية تحت الصفر.



وأوضح أن حملة التمويل تلك تأتي في الوقت الذي لم يتم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لأوكرانيا، والتي تم إطلاقها بداية العام الجاري، وتتطلب 162 مليون دولار، مشيرًا إلى أن هناك حاجة إلى الأموال بشكل عاجل، فالأمر يستغرق وقتًا للقيام بالمناقصات والمشتريات والتسليم وما إلى ذلك من إمدادات الإغاثة.



وأشار إلى أن الوضع اليوم حرج بالنسبة لآلاف المدنيين في شرق أوكرانيا، موضحًا أن التمويل المطلوب سيسمح لنحو 80 ألف شخص بالحصول على الرعاية الصحية من خلال فريق طبي متنقل، أو من خلال منحهم نقودًا للنقل إلى المرافق الصحية، خاصة أنهم يضطرون للسفر لمسافات طويلة في ظل تكبد مرافق الرعاية الصحية الأولية القريبة أضرارا بسبب القتال.



وأكد المتحدث أهمية منع انخفاض مستويات استهلاك الغذاء، خاصة مع توقع ارتفاع أسعار المواد الغذائية قبل فصل الشتاء، لافتًا إلى أن الجزء الأكبر من التمويل الإضافي المطلوب سيوجه إلى الحماية، والتي تتطلب حوالي 16 مليون دولار، حيث إنه لم يتم تمويل سوى 20% منها، منوهًا بأنها ستخصص للتوعية بمخاطر الألغام ومساعدة الضحايا، خاصة أن حوالي مليوني شخص يعيشون في مناطق ملوثة بالألغام الأرضية وغيرها من المتفجرات.