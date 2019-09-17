الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 الموافق 18 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

"إغاثي أوكرانيا" بحاجة لتمويل 52 مليون دولار

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 03:42 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
قال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة، يانس ليركا، إن منظمات الإغاثة الإنسانية في أوكرانيا بحاجة عاجلة إلى تمويل بقيمة 52 مليون دولار؛ لتلبية الاحتياجات في أوكرانيا خلال فصل الشتاء، وذلك في غضون الشهرين المقبلين.

وأضاف "ليركا"- في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء- أنه من المتوقع أن تزداد الحاجة إلى الدعم الإنساني خلال فصل الشتاء، خاصة أن أوضاع المواطنين هناك ستصبح أشد قسوة مما هي عليها اليوم، سوف تصل درجات الحرارة إلى 15 و20 درجة مئوية تحت الصفر.

وأوضح أن حملة التمويل تلك تأتي في الوقت الذي لم يتم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لأوكرانيا، والتي تم إطلاقها بداية العام الجاري، وتتطلب 162 مليون دولار، مشيرًا إلى أن هناك حاجة إلى الأموال بشكل عاجل، فالأمر يستغرق وقتًا للقيام بالمناقصات والمشتريات والتسليم وما إلى ذلك من إمدادات الإغاثة.

وأشار إلى أن الوضع اليوم حرج بالنسبة لآلاف المدنيين في شرق أوكرانيا، موضحًا أن التمويل المطلوب سيسمح لنحو 80 ألف شخص بالحصول على الرعاية الصحية من خلال فريق طبي متنقل، أو من خلال منحهم نقودًا للنقل إلى المرافق الصحية، خاصة أنهم يضطرون للسفر لمسافات طويلة في ظل تكبد مرافق الرعاية الصحية الأولية القريبة أضرارا بسبب القتال.

وأكد المتحدث أهمية منع انخفاض مستويات استهلاك الغذاء، خاصة مع توقع ارتفاع أسعار المواد الغذائية قبل فصل الشتاء، لافتًا إلى أن الجزء الأكبر من التمويل الإضافي المطلوب سيوجه إلى الحماية، والتي تتطلب حوالي 16 مليون دولار، حيث إنه لم يتم تمويل سوى 20% منها، منوهًا بأنها ستخصص للتوعية بمخاطر الألغام ومساعدة الضحايا، خاصة أن حوالي مليوني شخص يعيشون في مناطق ملوثة بالألغام الأرضية وغيرها من المتفجرات.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

المحكمة الرياضية تخفف عقوبة نيمار

منذ حوالي 23 ساعة

"الأرصاد" تكشف حالة الطقس خلال الفترة المقبلة

منذ حوالي 17 ساعة

عمرو أديب عن فتاة تهاجم مصر: "شغالة في الدعارة هي وعيلتها"

منذ أقل من ساعتين

أحمد فهمى يعتدى لفظيًا على أحد متابعيه

ads

الصور

image description

نجوم الفن في مهرجان " Egypt eye on"

image description

صور من احتفالية تكريم أبطال الأهلي

image description

محمد أبو مسلم.. يحصد المركز الأول في تزيين السيارات عالميا

image description

البوم.. مؤتمر صحفي للاعلان عن بطولة العالم للاسكواش بمصر

image description

صور من مباراة تعادل بيراميدز وشباب بلوزداد بالكونفدرالية

الأكثر قراءة

تسجيل صوتى فاضح.. محمد على يهدد والده "بالضرب بالجزمة"

أحمد فهمى يعتدى لفظيًا على أحد متابعيه

"مناضل الكباريهات".. "محمد علي" بصحبة فتيات ليل بملهى في إسبانيا (صور)

الملك سلمان: السعودية ستدافع عن أراضيها أى كان المعتدي

أيام زمان

"رب ضارة نافعة".. حادث سيارة أنقذ أمينة رزق من عملية نصب كبيرة

حزن على فطين عبد الوهاب وأكل "أيس كريم".. تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة إسماعيل ياسين

تضحية هند رستم من أجل فريد الأطرش ألزمتها الفراش شهر ونصف

"لم يمت فقيرا".. حقيقة تحول حياة إسماعيل يس إلى مأساة

الصحة

فوائد العسل الملكي

طريقة جديدة لتحديد درجة نقاء المياه

أعراض وطرق الوقاية من سرطان القولون

الأطباء يحذرون من الاعتماد على أدوية دون وصفة طبية

الرئيس نيوز

رفع حالة الإستعداد لمواجهة موسم الأمطار بمدينة "الشروق"

الرئيس لوزير خارجية فرنسا: مصر تدعم الحل السياسي في سوريا

السيسي يوجه بالاستمرار في إصلاح وتطوير منظومتي "التعليم والصحة"

البنتاجون يكثف جهوده لمواجهة القوة الصاعدة للصين

منوعات

هذه الأعراض تكشف حقيقة إصابتك بسرطان الدماغ

كائن مميت يتسلل داخل فتاة أمريكية ويقتلها فى 7 أيام

ننشر نتائج امتحان الشهادة الثانوية ليبيا 2019 imtihanat

4 قواعد للحياة الجيدة

كشكول

رئيس جامعة كفر الشيخ يُكرم مدير شئون التعليم والطلاب

مجازاة مسئولين بمدرسة وإدارة تعليمية بكفر الشيخ

بالفيديو.. بلطجي يسحل معلمة بـ"أحمد زويل لغات".. والمدرسة ترد

"النيل الدولية": انتهاء أعمال تشطيب مدرسة الشيخ زايد 13 أكتوبر المقبل

إسلام سياسي

القبض على مسئول شرعى لدى داعش فى كركوك

مرصد الأزهر يثمّن تصريحات برلماني فرنسي بوجود محجبات داخل الجمعية الوطنية

مرافق البغدادي يظهر في قبضة "تحرير الشام"

الصمت يخيّم على قادة إخوان بعد خسارة فرع تونس في الانتخابات الرئاسية


زيت وسكر

صرف علاوة 10% للعاملين بـ 76 مصنعًا بالإسماعيلية

نائب مدير العمل الدولية تلتقي ممثلي المنظمات النقابية الموفقة أوضاعها بمصر

الشروط المطلوبة للحصول على قرض بدون فوائد من “الأوقاف”

تسجيل 160 ألف ملف أسرة إلكترونيًا في التأمين الصحي ببورسعيد

مقالات الرأي
محمد العسيري
محمد العسيري يكتب: عادل إمام فى وزارة الشباب
لواء. محسن الفحام
ما بين الكتمان والمصارحة
القس. رفعت فكرى
مغبوط هو العطاء
لواء.حمدى البطران
ذكريات من سبتمبر
المزيد

الثقافة

"الجميلات لا يستيقظن مبكرًا" جديد حسام الدين فاروق

"الفتيات السبع ومذبحة الأبرياء" أبرز موضوعات الفن القبطي

رئيس البيت الفني للمسرح يناقش لائحة قانون الخدمة المدنية

"حى بن يقظان" رواية جديدة عن دار آفاق للنشر

صفحتنا ع الفيس بوك