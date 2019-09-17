بـ"البكيني".. كيف دعت إسرائيل لانتخابات الكنيست؟ (فيديو)

يجري الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، انتخابات الكنيست، في دورته الـ22، فيما يستمر التوصيت لمدة 15 ساعة، بدأ من السابعة صباحا، ويظل حتى العاشرة مساء اليوم.



ويحاول رؤساء أحزاب الاحتلال، استمالة المستوطنين من أجل زيادة نسبة التصويت لصالحهم، في ظل المنافسة القويى بين بنيامين نتنياهو رئيس وزراء تل أبيب، وبيني جانتس رئيس حزي "أزرق أبيض".



ولجأ مرشحي انتخابات كنيست الاحتلال إلى عدة أنماط لدعوة المستوطنين إلى التوجه لصناديق الاقتراع، التي يبلغ عددها أكثر من 11160 مركز اقتراع في الأراضي المحتلة.



واستغل عشرات الآلاف من المستوطنين، حالة الانتخابات في الأراضي المحتلةن وتوجهوا إلى مراكز التسوق والحدائق والأماكن الطبيعية والشواطيء، وكذلك إقامة حفلات الشواء، حسبما أذاع تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي.











محطة حافلات "القدس"

توجه نتنياهو إلى محطة الحافلات المركزية في مدينة القدس المحتلة، صباح اليوم، ودعا المستوطنين إلى التوجه لمراكز الاقتراع، والإدلاء بأصواتهم لصالح حكومة يمينة يقودها هو، وتقليل فرص اليسار من التقدم.



واستخدم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، مكبر صوت، خلال وجوده داخل محطة الحافلات، من أجل حث الإسرائليين على دعمه للبقاء في منصبه، ومنع اليسار من تشكيل حكومة تل أبيب المقبلة، موجها لهم تساؤلات: "هل تريدون جانتس رئيسا للوزراء؟، هل تريدون حكومة يسارية؟".

الطرق العامة

ظهر جانتس وهو يتفاعل مع أحد مؤيديه من نافذة سيارته، في إحدى الطرق العامة، بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات.



ودعا جانتس أنصار اليسار إلى الإدلاء بأصواتهم لكسب الانتخابات ضد نتنياهو.

צאו מהים. צאו להצביע. שמים סוף לשלטון נתניהו. זה ככה קרוב!! pic.twitter.com/0IMSvkitIr — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) September 17, 2019 ظهر جانتس وهو يتفاعل مع أحد مؤيديه من نافذة سيارته، في إحدى الطرق العامة، بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات.ودعا جانتس أنصار اليسار إلى الإدلاء بأصواتهم لكسب الانتخابات ضد نتنياهو.

الشواطىء

لجأت إيليت شاكيد رئيسة حزب "اليمين الجديد"، إلى الذهاب إلى المستوطنين الموجودين على الشواطيء، ودعوتهم إلى الذهاب للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الكنيست.

لجأت إيليت شاكيد رئيسة حزب "اليمين الجديد"، إلى الذهاب إلى المستوطنين الموجودين على الشواطيء، ودعوتهم إلى الذهاب للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الكنيست.

ونشرت شاكيد صورا لها لال وجودهم مع المستوطنين على شاطئ "نتانيا"، ويناقشوهم في أهمية الذهاب للانتخابات، كما استخدمت مكبر للصوت، التابع لأحد أبراج المراقبة البحرية، من أجل التحدث إلى كافة الأفراد الموجودين وحثهم على الانتخاب.

وقالت شاكيد: "نريد أن نفوز في انتخابات الكنيست الحالية لتشكيل حكومة يمينة، فرصنا منخفضة في ظل قلة نسبة التصويت لنا، وأنا أدعوكم إلى الذهاب للجان الاقتراح من أجل دعمنا".