افتتاح أول برنامج تعليمي بالتكنولوجيا المتطورة بشمال سيناء

افتتحت مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، حنان المداح، أول برنامج تدريبي تعليمي يستخدم التكنولوجيا، بالاستفادة من المعلمين "المبعوثين" العائدين من الخارج، والذي تنفذه إدارة العلاقات الثقافية بمديرية التربية والتعليم، لتصبح أول مديرية على مستوى المحافظات تدرب معلميها على استخدام التكنولوجيا في التعليم.



وأكدت "المداح" - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه تم التنسيق مع إدارة العلاقات الثقافية حول كيفية الاستفادة من المعلمين العائدين من البعثات الخارجية في نقل التكنولوجيا المتطورة، والاستفادة منها في تطوير التعليم، وتحقيق الاستفادة من المبعوثين العائدين في نقل خبراتهم إلى باقي زملائهم لتعميم الاستفادة.



وأشارت إلى أنه تم البدء بمعلمات مرحلة رياض الأطفال، والصفين الأول والثاني الابتدائي التي بدأت الدراسة فيها، على أن يتم استكمال التدريب لمعلمي باقي المراحل، وإعداد المدربين لتدريب زملائهم.



من جانبه، قال مدير إدارة العلاقات الثقافية بمديرية التربية والتعليم في شمال سيناء عادل شاهين، إنه تم إعداد برنامج شامل لتدريب المعلمين في مختلف المراحل التعليمية على استخدام التكنولوجيا في التعليم، واستخدام أفضل الطرق لجذب التلاميذ، ونقل خبرات المبعوثين العائدين إلى زملائهم، لتعميم ذلك على مستوى المحافظة، وهو ما يعرف باسم "الكتلة الحرجة فى العلم" بالاستخدام الأمثل للتكنولوجيا ومواكبة التطورات التكنولوجية والمعلوماتية وثورة الاتصالات.



وأكد أن تدريب معلمي رياض الأطفال على مثل هذا البرنامج يعد الأول على مستوى الجمهورية، وسيتم تعميمه على باقي المراحل التعليمية.



بدوره، قال أشرف عبدالعزيز مسئول وحدة دمج واستخدام التكنولوجيا في التعليم، والعائد من بعثات تعليمية في الخارج، إن أهداف البرنامج تدريب وإعداد كوادر لتنفيذ البرنامج، وجعل المتعلم يشعر بمتعة التعليم داخل الفصل وخارجه باستخدام مهارات القرن"21" في التعليم عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم وتقنية الواقع الافتراضي ( VR ) والواقع المعزز ( AR )، وتحويل جميع الكتب المدرسية إلى كتب إلكترونية تفاعلية.



وأوضح أن الفئات المستهدفة من التدريب هي جميع معملي المواد الدراسية الأساسية في جميع مراحل التعليم العام والتجريبية، وأن المدة الزمنية لكل مرحلة 3 أيام مع قياس ومتابعة أثر التدريب في المدارس على أرض الواقع.



وأشار إلى أن آلية التنفيذ على 3 مراحل أساسية تشمل: تدريب كوادر مختارة من كل إدارة تعليمية للتدريب من قبل المدرب، أن يقوم كل مدرب بتدريب نخبة مختارة من كل مدرسة، وأن يقوم كل مدرس بتدريب زملائه في المدرسة تحت إشراف وحدة التدريب بالمدرسة.