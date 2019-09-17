الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 الموافق 18 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

"الفتيات السبع ومذبحة الأبرياء" أبرز موضوعات الفن القبطي

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 03:37 م
جريدة الدستور
إيمان عادل
طباعة
مر الفن القبطي في مصر بمراحل متنوعة وذلك في احتفائه بالموضوعات التي تنوعت طبقًا لاختلاف الحقب التاريخية وتطور المدارس الفنية القبطية، وقد تناول "تحولات الفن القبطي وأشهر موضوعاته" الدكتور عزت زكي والدكتور محمد عبدالفتاح السيد، في كتاب "الآثار القبطية والبيزنطية".

ففي الفترة ما قبل القرن الخامس الميلادي كان يظهر تجسيد الأنبياء وفق العهد القديم من النبي نوح والنبي موسى ومشهد الأضحية وصورة آدم وحواء وقصة خروجهما من الجنة، لكن مع العهد الجديد بدأت تختلف الموضوعات التي يتناولها الفن القبطي المصري.

استعان الفنان في الفترة من منتصف القرن الخامس وحتى القرن السابع الميلادي في تصوير القديسين المشهورين مستعينًا بسيرة القديسين الزاخرة بقصص كفاحهم حتى الاستشهاد، تلك الأعمال كانت مدونة في معظم الأديرة ويحتفظ بها الرهبان الجدد حتى تكون أعمال هؤلاء الشهداء قدوة لهم وكان يكفي لتأييد تلك الأعمال وجود صور القديس أو الرمز له أو كتابة أشهر أقواله مثل صور القديسين "أبا مينا" و"أخنوخ" و"أرميا"، و"أبوللو" و"سيسينوس الفارس".

هناك مصدر أخير كانت القصص تستوحى منه بصورة مباشرة وهي الصلوات والتراتيل التى كانت ولا تزال ترتل في الكنائس والأديرة القبطية، والتي يتحدث فيها الأسقف عن الكثير من أعمال الأنبياء والرسل والقديسين، وهى تجمع بين مفهوم ومدلول القصة القديمة والتشبه الحادث لشخص المسيح وسيرته الذاتية، وهو الإيحاء القصصي الذي يربط صور العهد القديم والعهد الجديد.

ترجع أقدم صورة للراعي الصالح أو معجزة إقامة لعازر من الموت أو لصورة أورفيوس وهي صورة ترمز للمسيح مباشرة إلى النصف الثاني من القرن الأول الميلادي.

كما تقع أقدم الأمثلة التصويرية في مقبرة كرموز بالإسكندرية وحجرتي الخروج والسلام بالبجوات ولكنها ظهرت بطابع رمزي بحت تستتر وراءه مفاهيم القصص والتي تتجه ناحية تثبيت العقيدة الجديدة والمحافظة عليها في تلك الفترة.

ومن التصاوير القبطية الشهيرة أيضا منظر "الفتيات السبع" وهو من الرموز المسيحية التى ترمز للارتباط بأورشليم، وكذلك مجموعة السفن التي أكثر الفنان من تصويرها في مقابر البجوات وهي ترمز للكنيسة آنذاك، إلا أن الموضوعات جاءت مبهمة إلى حد ما، فضلًا عن الأسلوب الفني الخاص جدًا لتلك الفترة.

"مذبحة الأبرياء" وهو الحدث التاريخي الذي تم تصويره في دير أبوحنس، ضمن أحداث متتالية لهذا الحدث على غرار السرد القصصي في الفن المصري القديم، كما نجد تصاوير قصص أخرى مثل مقتل زكريا الكاهن ثم زيارة الملاك ليوسف ثم هروب العائلة الى مصر.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

"الشيطان يعظ".. فيديو ساخر يرصد مخطط الإخوان المشبوه لإثارة الفوضى

منذ حوالي 17 ساعة

عمرو أديب عن فتاة تهاجم مصر: "شغالة في الدعارة هي وعيلتها"

منذ حوالي 7 ساعات

بالفيديو.. الأرصاد تحذر من نشاط الرياح في 3 محافظات

منذ حوالي 23 ساعة

"الأرصاد" تكشف حالة الطقس خلال الفترة المقبلة

ads

الصور

image description

نجوم الفن في مهرجان " Egypt eye on"

image description

صور من احتفالية تكريم أبطال الأهلي

image description

محمد أبو مسلم.. يحصد المركز الأول في تزيين السيارات عالميا

image description

البوم.. مؤتمر صحفي للاعلان عن بطولة العالم للاسكواش بمصر

image description

صور من مباراة تعادل بيراميدز وشباب بلوزداد بالكونفدرالية

الأكثر قراءة

تسجيل صوتى فاضح.. محمد على يهدد والده "بالضرب بالجزمة"

أحمد فهمى يعتدى لفظيًا على أحد متابعيه

"مناضل الكباريهات".. "محمد علي" بصحبة فتيات ليل بملهى في إسبانيا (صور)

الملك سلمان: السعودية ستدافع عن أراضيها أى كان المعتدي

أيام زمان

"رب ضارة نافعة".. حادث سيارة أنقذ أمينة رزق من عملية نصب كبيرة

حزن على فطين عبد الوهاب وأكل "أيس كريم".. تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة إسماعيل ياسين

تضحية هند رستم من أجل فريد الأطرش ألزمتها الفراش شهر ونصف

"لم يمت فقيرا".. حقيقة تحول حياة إسماعيل يس إلى مأساة

الصحة

فوائد العسل الملكي

طريقة جديدة لتحديد درجة نقاء المياه

أعراض وطرق الوقاية من سرطان القولون

الأطباء يحذرون من الاعتماد على أدوية دون وصفة طبية

الرئيس نيوز

رفع حالة الإستعداد لمواجهة موسم الأمطار بمدينة "الشروق"

الرئيس لوزير خارجية فرنسا: مصر تدعم الحل السياسي في سوريا

السيسي يوجه بالاستمرار في إصلاح وتطوير منظومتي "التعليم والصحة"

البنتاجون يكثف جهوده لمواجهة القوة الصاعدة للصين

منوعات

هذه الأعراض تكشف حقيقة إصابتك بسرطان الدماغ

كائن مميت يتسلل داخل فتاة أمريكية ويقتلها فى 7 أيام

ننشر نتائج امتحان الشهادة الثانوية ليبيا 2019 imtihanat

4 قواعد للحياة الجيدة

كشكول

رئيس جامعة المنصورة يتفقد أعمال صيانة دار الضيافة

رئيس جامعة كفر الشيخ يُكرم مدير شئون التعليم والطلاب

مجازاة مسئولين بمدرسة وإدارة تعليمية بكفر الشيخ

بالفيديو.. بلطجي يسحل معلمة بـ"أحمد زويل لغات".. والمدرسة ترد

إسلام سياسي

القبض على مسئول شرعى لدى داعش فى كركوك

مرصد الأزهر يثمّن تصريحات برلماني فرنسي بوجود محجبات داخل الجمعية الوطنية

مرافق البغدادي يظهر في قبضة "تحرير الشام"

الصمت يخيّم على قادة إخوان بعد خسارة فرع تونس في الانتخابات الرئاسية


زيت وسكر

صرف علاوة 10% للعاملين بـ 76 مصنعًا بالإسماعيلية

نائب مدير العمل الدولية تلتقي ممثلي المنظمات النقابية الموفقة أوضاعها بمصر

الشروط المطلوبة للحصول على قرض بدون فوائد من “الأوقاف”

تسجيل 160 ألف ملف أسرة إلكترونيًا في التأمين الصحي ببورسعيد

مقالات الرأي
محمد العسيري
محمد العسيري يكتب: عادل إمام فى وزارة الشباب
لواء. محسن الفحام
ما بين الكتمان والمصارحة
القس. رفعت فكرى
مغبوط هو العطاء
لواء.حمدى البطران
ذكريات من سبتمبر
المزيد

الثقافة

"الجميلات لا يستيقظن مبكرًا" جديد حسام الدين فاروق

"الفتيات السبع ومذبحة الأبرياء" أبرز موضوعات الفن القبطي

رئيس البيت الفني للمسرح يناقش لائحة قانون الخدمة المدنية

"حى بن يقظان" رواية جديدة عن دار آفاق للنشر

صفحتنا ع الفيس بوك