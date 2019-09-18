بالأسعار.. تفاصيل الطرح الجديد للأراضى الأكثر تميزًا بالعبور

قال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، إن وزارة الإسكان أعلنت عن طرح أراضٍ سكنية أكثر تميزًا بعدد 871 قطعة، وكان نصيب مدينة العبور 14 قطعة أرض، بإجمالي مساحة 12651 ألف متر مربع، ويتراوح سعر المتر ما بين 2700 إلي 3390 جنيهًا، لافتًا إلي أنه سيتم تسليم قطع الأراضي 31 ديسمبر المقبل.



وأضاف رئيس الجهاز، أن هناك عدد 6 قطع أرض تقع بالحي التاسع بالمدينة، ويصل سعر المتر لـ3600 حنيه، موضحًا أن النسبة البنائية للمشروعات السكنية تصل إلى 50%، وبارتفاع أرضي و3 أدور متكررة.



وأشار إلى أن الحي الرابع للمدينة يتضمن 3 قطع أرض، ويصل سعر المتر لنحو 3400 جنيه، بينما يتضمن الحي الخامس 4 قطع ويصل سعر المتر نحو 3390 جنيه، بالإضافة إلى أنه تم تخصيص قطعة أرض بالحي الترفهي بالمدينة يصل سعر المتر بها إلى 2250 جنيهًا.