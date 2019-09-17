"بيلوسي" تطلب إفادة من المخابرات بشأن هجمات السعودية

قال متحدث باسم رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي اليوم الثلاثاء، إنها طلبت من المخابرات تقديم إفادة لجميع أعضاء المجلس بخصوص الهجمات التي استهدفت منشأتي النفط التابعتين لشركة أرامكو السعودية وكذلك إيران.



وطلبت بيلوسي الإفادات من المخابرات بعد أن أدى الهجوم بطائرات مسيرة يوم السبت على منشأتي أرامكو إلى ارتفاع أسعار النفط وأثار مخاوف من نزاع جديد في منطقة الشرق الأوسط.