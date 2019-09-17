رئيس وزراء سلوفاكيا ينجو من تصويت لسحب الثقة

نجا رئيس الوزراء السلوفاكي بيتر بيليجريني اليوم الثلاثاء، بسهولة من تصويت لسحب الثقة أطلقته عدة أحزاب معارضة ردا على تعامل الحكومة مع مقتل أحد الصحفيين.



وحصل بيلجريني على 131 صوتا مقابل 62 صوتا ضده.



وأطلقت المعارضة اقتراح سحب الثقة لأن رئيس الوزراء رفض إقالة وزيرة الدولة في وزارة العدل مونيكا يانكوفسكا بسبب صلاتها المزعومة بمشتبه به في مقتل الصحفي الاستقصائي يان كوسياك وخطيبته في فبراير 2018.



كان كوسياك يعد تحقيقات صحفية بشأن فساد على مستوى عالٍ في سلوفاكيا، ويشتبه بأن رجل أعمال له صلات بالسياسة قد دبر قتله.



واستقالت يانكوفسكا، التي كانت على صلة برجل الأعمال المشتبه به، هذا الشهر استجابة لضغوط الرأي العام، ولكن فقط بعد أن رفض بيليجريني إقالتها، قائلا إن تكهنات وسائل الإعلام ليست كافية للقيام بهذه الخطوة.