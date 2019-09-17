36.5% نسبة التصويت في انتخابات "الكنيست"

أعلنت هيئة الانتخابات لدى الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، أن نسبة التصويت في انتخابات الكنيست، بلغت 36.5%، حتى الساعة الثانية ظهرا بتوقيت الأراضي المحتلة، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.



ويجرى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، انتخابات الكنيست في دورته الـ22، فيما أدلى رؤساء الأحزاب والتحالفات الإسرائيلية بأصواتهم، أبرزهم رؤوفين ريفلين رئيس الاحتلال، وبنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، وأفيجدور ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، وغيرهم.



ووقعت بعض الانتهاكات من الأحزاب الإسرائيلي أثناء عملية التصويت، إذ منعت هيئة انتخابات الاحتلال الإسرائيلي، حزب "أزرق أبيض"، من توزيع الطعام والمشروبات على الناخبين، بعد اعترض حزب "الليكود"، فيما قدم "أزرق أبيض"، وحزب "البيت اليهودي" شكاوى ضد حزب نتنياهو لتوزيعه الهدايا على المصوتين.