الوزراء السودانى: سننخرط مع المجتمع الدولى بإيجابية

أكد وزير شئون مجلس الوزراء في السودان عمر منيس، أن زيارة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إلى نيويورك ومشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تعد خطوة أولى لانفتاح السودان على العالم وتقديم وجه السودان الجديد، والذي سينخرط مع المجتمع الدولي بإيجابية كدولة رائدة ومسئولة.



وأشار إلى أن الزيارة ستفتح آفاقًا واسعة للوقوف على مضامين الثورة السودانية، وتوجهات الحكومة الجديدة للعمل والتعاون البناء مع المجتمع الدولي.



وأوضح منيس، في تصريحات صحفية، أن مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه، اليوم الثلاثاء، برئاسة حمدوك على نتائج زيارة رئيس الوزراء، لجنوب السودان لقاءاته بقادة الحركات المسلحة في جوبا.



وقال إن رئيس الوزراء قدم عرضًا لأعضاء المجلس حول الزيارة، والإرادة السياسية المتاحة للمضي قدمًا في خطوات تحقيق السلام العادل والمستدام كأولوية من أولويات الحكومة، إلى جانب الترتيبات الجارية لمشاركة السودان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.



وأضاف أن المجلس اطلع على الأجواء الإيجابية والودية التي سادت الزيارة، والمباحثات مع الأشقاء في جنوب السودان، خاصة فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، وتطوير التجارة عبر الحدود، وتبادل السلع، إلى جانب حرية تنقل الأشخاص بين البلدين.



من جهة أخرى، بحث مجلس الوزراء المشكلات الضاغطة والمؤثرة على المواطنين، والمتمثلة في نقص الدقيق والمشتقات البترولية وصعوبة المواصلات.



وأوضح منيس أن مجلس الوزراء اتخذ تدابير وإجراءات عاجلة لمعالجة هذه المشكلات، التي تواجه المواطنين في حياتهم اليومية، مؤكدًا استعداد الحكومة لمعالجة هذه المشكلات.