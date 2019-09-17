الداخلية الفرنسية: إنشاء مكتب جديد لمكافحة الاتجار بالمخدرات

أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير إنشاء مكتب جديد يسمى (أوفاست)، سيكون مسئولًا عن مكافحة الاتجار بالمخدرات، وذلك في إطار خطة جديدة للحكومة الفرنسية لمكافحة المخدرات.



وذكرت قناة (فرانس 24) الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن مكتب (أوفاست) سيحل محل المكتب المركزي لقمع الاتجار غير المشروع في المخدرات، الذي تلوثت سمعته بالفضائح، لافتة إلى أن الحكومة الفرنسية ستطلق منصة مكالمات يمكن من خلالها الإبلاغ عن منافذ بيع المخدرات.



وقال كاستانير "إن (أوفاست) سينسق عمل جميع الجهات الفاعلة في مكافحة المخدرات على الصعيدين المحلي والوطني في البلاد، كما أنه ستشارك لأول مرة في إدارته الشرطة، بالإضافة إلى الجمارك والقضاة".