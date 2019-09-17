مقتل وإصابة 6 أشخاص جراء حادث تصادم فى باكستان

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون، إثر اصطدام سيارتين في مدينة لاهور الباكستانية.



وذكرت قناة (سماء تي في) الباكستانية، اليوم الثلاثاء، أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج، مشيرةً إلى أنه تم اعتقال سائق السيارة، وتم فتح تحقيق في الحادث.