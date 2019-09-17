الانتهاء من توسعات شبكات الكهرباء بكفر الشيخ

صرح محافظ كفر الشيخ، بأنه تم الانتهاء من توسعات شبكات الجهد المتوسط بعدد من قرى المحافظة خلال أغسطسط الماضي، بتكلفة إجمالية 46.6 مليون جنيه.



وأوضح المحافظ - في بيان اليوم الثلاثاء - أن الشبكات تضمنت قرى شرق كفر الشيخ "تقسيم مغذى الوزارية 1" ليستفيد منها القرى المغذاة من هذا المغذى بتكلفة 3 ملايين جنيه، وفي قرى سيدى سالم تم الانتهاء من تقسيم مغذى إصلاح شالما بتكلفة مليوني جنيه.



وأضاف أنه جار تدعيم لوحة توزيع سيدي سالم القديمة - العبايدة بعدد 2 مغذي بتكلفة 12 مليونًا و632 ألف جنيه، ليستفيد منها القرى المغذاة من هذه المغذيات.



ولفت إلى أنه في قرى جنوب دسوق يجري إنشاء لوحة توزيع شباس الشهداء، ليستفيد منها القرى المغذاة من هذه اللوحة بتكلفة 28 مليون جنيه، لتبلغ التكلفة الإجمالية لأعمال توسعات شبكات الجهد المتوسط بعدد من قرى المحافظة حوالي 46 مليونًا و632 ألف جنيه.



وأشار المحافظ، إلى أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المشروعات الخدمية، مؤكدا أن التوسعات العمرانية وإنشاء المشروعات الخدمية لا بد أن يتوازى مع المرافق والخدمات، وبخاصة قطاع الكهرباء، وبما يستلزم تركيب مغذيات إضافية لتلبية احتياجات المواطنين اليومية من الطاقة الكهربائية اللازمة.