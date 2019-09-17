البورصة تخسر 10.4 مليار جنيه بختام التعاملات

ضغطت المبيعات العشوائية للمستثمرين المصريين الأفراد على أسهم ومؤشرات البورصة لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، ما تسبب فى خسارة رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 10.4 مليار جنيه لتغلق عند مستوى 738.7 مليار جنيه، مقابل 749.1 مليار، أمس.



وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس30" بنحو واضح بلغت نسبته 1.45%، بما يعادل 217.7 نقطة خسارة ليغلق عند مستوى 14752 نقطة، كما تراجع المؤشر الثانوى "إى جى إكس70" بنسبة 1.43%، بما يعادل 7.88 نقطة خسارة لينهي التعاملات عند مستوى 542.6 نقطة، وسط تداولات نشطة اقتربت قيمتها من المليار جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 281.8 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 30.5 ألف صفقة بيع وشراء.