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رياضة

آخر تطورات الحالة الصحية لـ"رامى ربيعة"

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 02:47 م
جريدة الدستور
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يعود رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للتدريبات الجماعية خلال 48 ساعة، بعد تعافيه من الإصابة التي اشتكى منها خلال الفترة الماضية، التي أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي.

واشتكى ربيعة من شد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام «اطلع بره» بطل جنوب السودان، في إياب الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا.

وخضع ربيعة لبرنامج علاجي وتأهيلي، وتحسنت حالته بشكل كبير، وبات قريبًا من العودة للمشاركة في المران الجماعي.

ويخضع لاعبو الفريق، الذين يؤدون تدريباتهم التأهيلية، لفحص طبي بشكل يومي للتعرف على مستجدات إصابتهم، والتعرف على آخر التطورات في حالتهم من خلال تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي.

كما يخضع محمد محمود، لاعب الفريق، لبرنامج خاص لتجهيزه للمشاركة في المران الجماعي، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها، ويشتمل برنامج محمد محمود على المشاركة بشكل تدريجي في المران البدني مع الفريق، إلى جانب استمراره في تنفيذ بعض التدريبات مع طارق عبدالعزيز، إخصائي التأهيل؛ للاطمئنان بشكل نهائي على حالته وتجهيزه للمشاركة الجماعية.

وأجرى محمد محمود، جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي محدد وفقًا للطبيب الذي أجرى له الجراحة.

وتحسنت حالة اللاعب بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وشارك أمس في الجانب البدني مع اللاعبين، كما شارك في مران المجموعة الأساسية التي شاركت في مباراة كانو سبورت السبت الماضي، في ذهاب دور 32 بدوري أبطال إفريقيا.

وأدى الأهلي مرانه أمس، بدون راحة بعد عودة البعثة من غينيا الاستوائية، وقرر الجهاز الفني إقامة مران الفريق أمس، بسبب ضيق الوقت قبل مباراة السوبر المصري التي تقام يوم الجمعة المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب.

ويخضع وليد أزارو، مهاجم الفريق اليوم، لفحص طبي جديد تحت إشراف خالد محمود، طبيب الفريق، للوقوف على آخر المستجدات في إصابة الركبة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب المغرب في الأجندة الدولية.

وكان أزارو، قد خضع لجلسة علاج طبيعي وجلسة في الجيم أمس الإثنين، ويسعى الجهاز الطبي اليوم للتعرف على مدى التحسن في حالة اللاعب.

وغاب أزارو، عن مباراة كانو سبورت التي أقيمت في غينيا الاستوائية، مساء السبت الماضي، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، بعد رفض الجهاز الفني المجازفة باللاعب وإشراكه في المباراة، لمنحه الوقت الكافي للتعافي من الإصابة وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته في الخامسة مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة الزمالك في السوبر المصري المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على استاد الجيش ببرج العرب.

ويتجمع لاعبو الفريق في الرابعة عصرًا، على أن يبدأ المران في الخامسة مساء على ملعب مختار التتش استعدادًا لمباراة السوبر.

ويسعى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، لتجهيز جميع اللاعبين من خلال التدريبات الفنية والخططية، والاطمئنان على جاهزية كافة عناصر الفريق قبل مباراة السوبر.

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