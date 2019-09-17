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حوادث

إخلاء سبيل 3 متهمين بنشر أخبار كاذبة

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 02:47 م
جريدة الدستور
حسام محفوظ
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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، الثلاثاء، إخلاء سبيل 3 أشخاص بكفالة 5 آلاف جنيه، في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين "العربي سليمان"، و"إبراهيم عبدالله"، و"عبدرب النبي إسماعيل"، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

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