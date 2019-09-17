حبس 3 سائقين تشاجروا بالأسلحة النارية فى بدر

أمرت نيابة الشروق وبدر، الثلاثاء، بحبس 3 سائقين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطهم في التشاجر بسبب خلافات العمل، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



وكشفت التحريات عن أن المتهمين "كريم. م"، والشهير بـ"كابو"، "إسلام. ن"، و"فريد. ن"، سائقين، أقروا بنشوب مشاجرة فيما بينهم، وانتهت بإصابة سائق آخر بسلاح أبيض؛ بسبب خلافات العمل فيما بينهم.



وكانت بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة بدر يفيد بنشوب مشاجرة بين سائقين، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبالتحري وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بدر، من القبض على 3 متهمين ونقل المصاب إلى مستشفى بدر التخصصي.



تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.