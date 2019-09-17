التحري عن صيدلي يتاجر في العقاقير المخدرة بمدينة نصر

أمرت النيابة العامة، الثلاثاء، بالتحري عن صاحب صيدلية يتاجر في العقاقير المهربة جمركيًا في مدينة نصر.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، معلومات من ضباط إدارة مباحث رعاية الأحداث تفيد بأن صاحب صيدلية بحوزته كميات كبيرة من العقاقير الطبية المؤثرة على الصحة النفسية والمنشطات الجنسية المهربة جمركيًا وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية والعينات الطبية المجانية داخل الصيدلية عمله، وذلك بقصد بيعها بأسعار أعلي من أسعارها المقررة لتحقيق أرباح غير مشروعة.



تم استهداف الصيدلية وضبط "أ. ع" 38 عامًا، عامل، وبحوزته كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير الطبية المحلية والمستوردة والمهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد، 2958 أقراص وأمبولات، ومنشطات جنسية مجهولة المصدر، بإجمالي 6276 قرصًا.



وبمواجهة المتهم المضبوط اعترف بإدارة الصيدلية بدون ترخيص وتخزين تلك المضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة لصالح مالك الصيدلية، فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.