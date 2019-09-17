مصرع شخص وإصابة 19 في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

لقى شخص مصرعه فيما أصيب 19 آخرين، إثر حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية في وادي النطرون.



تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بدائرة المركز.



انتقل الرائد محمد رسلان رئيس مباحث مركز شرطة وادى النطرون وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بالطريق الصحراوي عند الكيلو 95 اتجاه القاهرة.



وأسفر الحادث عن إصابة 19 عاملًا، ووفاة شخص واحد، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون المركزي لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.