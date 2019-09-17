تجديد حبس متهمين بسرقة المواطنين بالإكراه في القاهرة الجديدة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، الثلاثاء، حبس متهمين بسرقة المواطنين بالإكراه قرب أحد الكمبوندات الشهيرة في القاهرة الجديدة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



كانت بداية الواقعة بورود عدة بلاغات لقسم شرطة التجمع الخامس من مواطنين تفيد بسرقتهم بالإكراه، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة بالأماكن التي شهدت وقائع السرقة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع سرقة المواطنين بالإكراه، وأرشدوا عن مكان بعض المسروقات.



تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.