البحرين تدين التفجيرين الإرهابيين بأفغانستان

أدانت مملكة البحرين، اليوم الثلاثاء، التفجير الإرهابي الذي وقع في إقليم (باروان) واستهدف تجمعًا انتخابيًا للرئيس الأفغاني أشرف غني، والتفجير الإرهابي الآخر الذي وقع بالقرب من قاعدة للجيش في مدينة كابول الأفغانية، واللذين أسفرا عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص، من بينهم نساء وأطفال.



وأعربت وزارة الخارجية البحرينية- في بيان، أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم- عن خالص التعازي والمواساة لأسر وذوي الضحايا وتمنياتها لكل المصابين بالشفاء العاجل جراء هذه الأعمال الإرهابية.



وأكدت تضامن مملكة البحرين مع أفغانستان ومساندتها في جهودها الرامية لمكافحة العنف والإرهاب، مشددة على موقفها الراسخ الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب، الذي يؤكد ضرورة تكاتف المجتمع الدولي للتصدي لظاهرة الإرهاب والقضاء عليها.