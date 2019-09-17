تأجيل محاكمة المتهمين فى "أحداث مسجد الفتح"

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الثلاثاء، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مسجد الفتح" إلى جلسة 16 أكتوبر المقبل؛ لمرافعة الدفاع.



صدر القرار برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، بحضور شادى سيف، ممثل النيابة العامة، وأمانة سر عمر عاشور.



يذكر أن المحكمة قد قضت في وقت سابق بأحكام غيابية متفاوتة ما بين السجن المؤبد والمشدد على المتهمين.



كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع، فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.