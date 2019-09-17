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عالم

الكويت تؤكد تضامنها مع السعودية مجددًا

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 02:37 م
جريدة الدستور
وكالات
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استقبل وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح الخالد، وبحضور نائبه السفير خالد الجارالله، عددًا من قيادات القوات المسلحة الكويتية برئاسة رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، الفريق الركن محمد الخضر.

وجدد الشيخ صباح الخالد "استنكار دولة الكويت وإدانتها الاعتداء الذي استهدف المنشآت النفطية في محافظة بقيق وهجرة خريص بالسعودية وتضامن دولة الكويت مع المملكة، والوقوف معها ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها وسلامة شعبها"، وذلك حسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأكد وزير الخارجية الكويتي ضرورة ممارسة أقصى درجات الحذر واليقظة والاستعداد لمواجهة أية أحداث تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد والمنطقة، مهيبًا بقادة ورجال القوات المسلحة الكويتية، لمضاعفة الجهد والسهر للدفاع عن البلاد من أي مخاطر محتملة.

وتبنت جماعة الحوثيين، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية، إلا أن المتحدث باسم التحالف العسكري، الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، تركي المالكي، قال إن التحقيقات الأولية في الهجوم على منشآت نفطية في المملكة تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة إيرانية، مضيفا: "أن مصدر إطلاق الطائرات المسيرة لم يكن اليمن، ويتم الآن التحقق من مصدر إطلاقها"، لافتا إلى أن الطائرات المسيرة التي تستخدمها جماعة "أنصار الله" اليمنية، إيرانية الصنع من طراز "أبابيل".

كما قالت وزارة الخارجية السعودية إن التحقيقات الأولية تشير إلى استخدام أسلحة إيرانية في الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو.

وصرحت الخارجية، في بيان لها، بأن "العمل جار على التحقق من مصدر تلك الهجمات"، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ووصفت الخارجية الهجوم بأنه "اعتداء تخريبي غير مسبوق"، وأنه نتج عنه توقف نحو 50% من إنتاج شركة أرامكو.

وأكدت "أن الهدف من هذا الهجوم موجه بالدرجة الأولى لإمدادات الطاقة العالمية، وهو امتداد للأعمال العدوانية السابقة التي تعرضت لها محطات الضخ لشركة أرامكو السعودية باستخدام أسلحة إيرانية".

وأكد البيان أن "المملكة ستقوم بدعوة خبراء دوليين ومن الأمم المتحدة، للوقوف على الحقائق والمشاركة في التحقيقات، وستتخذ كافة الإجراءات المناسبة في ضوء ما تسفر عنه تلك التحقيقات، بما يكفل أمنها واستقرارها".

وأعربت المملكة عن "تقديرها كافة الأطراف الإقليمية والدولية التي عبرت عن شجبها واستنكارها هذا الهجوم، وتدعو المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته في إدانة من يقف وراء ذلك، والتصدي بوضوح لهذه الأعمال الهمجية التي تمس عصب الاقتصاد العالمي".

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