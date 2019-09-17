الإحصاء: 1.6 مليار دولار صادرات مصر لدول الوحدة العربية

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الصادرات المصرية إلى دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ارتفعت إلى حدود 1.6 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019، مقابل 1.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 308.6 مليون دولار.



ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن الأردن احتفظ بأعلى صادرات مصرية لدول مجلس الوحدة الاقتصادية بقيمة 474.8 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2019، يليه الصادرات المصرية إلى ليبيا بقيمة 354.8 مليون دولار، ثم الصادرات إلى اليمن بقيمة 219.8 مليون دولار.



وأضاف الإحصاء، أن صادرات مصر إلى السودان بلغت 207.8 مليون دولار، والعراق 188.4 مليون دولار، وسوريا 126.1 مليون دولار خلل فترة المقارنة ذاتها.