العراق يرسل وفدًا حكوميًا إلى سويسرا لبحث ملف المهاجرين

أكد وكيل وزارة الهجرة العراقية جاسم العطية رفض بلاده إعادة المهاجرين العراقيين من أوروبا وأمريكا قسرًا، مشيرًا إلى وجود تواصل مع عدد من الدول لوقف إجراءاتها.



وقال العطية - في تصريحات له اليوم الثلاثاء -: "إنه سيترأس بعد أيام وفدًا حكوميًا عراقيًا في العاصمة السويسرية (برن)؛ لبحث ملف المهاجرين العراقيين بالإضافة إلى التأكد من هويات الأشخاص الذين لا يحملون أي أوراق ثبوتية ويدعون أنهم من المواطنين العراقيين".



وأضاف أن الحكومة العراقية تشجع على إعادة المهاجرين العراقيين إلى العراق بشكل طوعي لا قسري، ونحاول أن نخفف من الإجراءات التي تتخذها بعض الدول بهذا الشأن.