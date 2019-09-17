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حوادث

سقوط تاجر نقد أجنبي في الدقهلية

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 02:31 م
جريدة الدستور
عمرو المزيدي - حسام محفوظ
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نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الثلاثاء، في ضبط متهم بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

أكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا اتجار أحد الأشخاص في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، متخذًا من مسكنه مركزًا لممارسة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه حال تواجده بمسكنه أثناء قيامه بمعاملات مالية غير مشروعة مع 3 أشخاص "محددين" بحوزتهم مبالغ مالية "عملات مختلفة"، وضبط بحوزة المتهم 177 ألفا و800 جنيه مصري.

وبمواجهة المتهم اعترف بأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة نشاطه الإجرامي المُشار إليه، كما قرر المتعاملون معه بحضورهم لاستبدال العملات الأجنبية المضبوطة بحوزتهم للعملة الوطنية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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