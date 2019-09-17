تحرير 10 محاضر لمحال مخالفة بدسوق

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ، تحت إشراف المهندس عماد عبد الغنى حبيب، حملة موسعة على الأسواق، والمحال التجارية، والمنشآت الغذائية، والمخابز البلدية، بمركز ومدينة دسوق.



وأسفرت الحملة، عن تحرير 10 محاضر للمحلات المخالفة تضمنت، محضر حيازة وبيع ملح طعام خشن غير صالح للاستهلاك الآدمى وفقًا لتقرير مفتشى الأغذية داخل مخزن بقرية محلة أبو على مركز دسوق عبارة عن 1100 شيكارة ملح تزن الواحدة 50 كيلو جرام بإجمالى 55 طن ملح، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير محضر حيازة وبيع سلع غذائية غير منتهية الصلاحية عبارة عن 10 كيلو جرام حلويات، وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة، وتحرير محضر حيازة واستخدام سلع غذائية غير مدون عليها تاريخ إنتاج عبارة عن كرتونتين زبيب تزن الواحدة 10 كيلو جرامات، واستخدام 4 إسطوانات غاز منزلى مدعم فى أغراض تجارية داخل مصنع حلويات وتم التحفظ على المضبوطات.



كما أسفرت الحملة، عن تحرير محضر حيازة وبيع سلع مدون عليها تاريخ إنتاج عبارة عن كرتونة زبيب تزن 10 كيلو جرامات، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير محضر منع أفراد الحملة من ممارسة عملهم بمصنع حلويات، وتحرير 5 محاضر عد الالتزام بالاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحة لمصانع حلويات، وجارى الإشراف والمتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

