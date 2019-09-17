حتى الساعة 12 ظهراً .. نسبة التصويت العامة في انتخابات الكنيست 26.8%

بلغت نسبة التصويت العامة في انتخابات الكنيست 26.8% حتى الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم، لتسجل بذلك ارتفاعاً قياساً بنسبة التصويت في الانتخابات الماضية في مثل هذه الساعة، حيث بلغت حينذاك 24.8%. وفقاً للمعطيات التي نشرتها لجنة الانتخابات المركزية الاسرائيلية .

وفقاً للمعطيات تعتبر هذه النسبة أكبر من الانتخابات السابقة التي جرت في أبريل الماضي. فقد وصلت هذه النسبة حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم، إلى 15% وهي الأعلى منذ انتخابات العام 1984، بينما كانت هذه النسبة في الانتخابات السابقة 12.9%.

وفي البلدات العربية سجلت نسب التصويت ارتفاعًا مقارنة بالانتخابات السابقة، وصلت 12% عند الساعة العاشرة صباحًا، لكنها أقل من نسب التصويت في البلدات اليهودية.

وحسب لجنة الانتخابات، فإن 956,856 مواطنا أدلوا بأصواتهم حتى الساعة العاشرة مساءاليوم، من أصل إجمالي عدد الناخبين البالغ 6,394,030 ناخباً، الذين يفترض أن يدلوا بأصواتهم في 10,788 صندوق اقتراع في أنحاء “اسرائيل.

