تأجيل محاكمة 215 متهمًا في "كتائب حلوان"

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في طرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، الثلاثاء، محاكمة 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان"، إلى جلسة 21 أكتوبر المقبل؛ لاستكمال مرافعة الدفاع.



تضمن أمر إحالة المتهمين للمحاكمة أنهم في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.