كيفية التخلص من إفراط طفلك في الطعام

تجد العديد من الأمهات صعوبة في إيقاف الطفل عن تناول الطعام الغذائي السيئ الذي يضر صحته، فهو يكثر من تناول الحلويات والمعلبات والمشروبات الغازية مما ينذر بالعديد من الأمراض فيما بعد.. لذا ننصح الأم بعدة طرق تستطيع من خلالها التحكم في إفراط طفلها في هذه الأطعمة.



أولا: الأسباب

- الطفل يتأثر بالأب والأم وما تتناوله الأسرة فلا يجب أن تنصحوه بضرورة اتباع نظام غذائي صحي، ثم يراكي تتناولين الوجبات السريعة وغير ذلك من التناقد غير المبرر للطفل.

- من الممكن أن يشعر الطفل أنه في حاجة للاهتمام من جانب الأم وللعاطفة فيطلب الطعام من الأم رغبة في جذب الانتباه له.

- هناك العديد من الأطفال ترتبط سعادة الأم لديهم بتناول الطعام بأكمله حيث يجدها دائمًا ما توصيه بالانتهاء من الطعام وهذا ما يفعله عندما يجدها حزينة ليسعدها.

- من الممكن أن يعاني طفلك من مشكلة نفسية ما تكون هي السبب في شراهته عند تناول الطعام وشعوره بالقلق والتوتر.



ثانيًا.. الحلول

- التحدث مع طفلك بشيء من الهدوء للوصول للسبب وراء ذلك.

- كوني قدوة له للغذاء الصحي وسلوكيات الطعام المختلفة.

- عليكي أن تعودي طفلك على تناول طعامه بهدوء بعيدًا عن التوتر والسرعة في تناوله.

- تعرفي على ما يناسب طفلك من غذاء من جانب الطبيب وبحسب وزنه وطوله.