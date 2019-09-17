المحكمة الرياضية تخفف عقوبة نيمار

قررت المحكمة الرياضية الأوروبية تخفيض عقوبة النجم البرازيلي ​نيمار دا سيلفا​ مع ​سان جيرمان​ في بطولة ​دوري أبطال أوروبا​ من ثلاث مباريات إلى مباراتين بعد الطعن الذي قدمه النادي الفرنسي، وبالتالي يتأكد غياب النجم البرازيلي عن مواجهتي ريال مدريد وغلطة سراي في الجولة الأولى والثانية، على أن يعود في الجولة الثالثة أمام فريق كلوب بروج فى المباراة المقررة إقامتها في الـ22 من شهر نوفمبر القادم.



وكان نيمار قد تعرض إلى هذه العقوبة من قبل الاتحاد الأوروبي بعد وصفه الأداء التحكيمي في مباراة الـPSG ومانشستر يونايتد الموسم الماضي في الدور الـ16 بالفضيحة.