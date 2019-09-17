تجديد حبس متهم بإحياء "الوايت نايتس"

جددت نيابة أمن الدولة العليا، الثلاثاء، حبس "مصطفى. د"، عضو ألتراس زملكاوي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بمشاركة آخرين في إعادة إحياء رابطة ألتراس الزمالك والمعروفة بـ"الوايت نايتس".



ووجهت النيابة للمتهم في القضية رقم 730 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم المشاركة مع آخرين في تأسيس وتولي قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، والانضمام إلى هذه الجماعة، وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.