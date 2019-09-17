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عالم

رئيس الوزراء الباكستانى يزور المملكة العربية السعودية

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 01:29 م
جريدة الدستور
منار أحمد
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أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، اليوم الثلاثاء، عن توجه الى المملكة العربية السعودية خلال هذه الأيام، لعقد اجتماع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، فقد أعلن عمران خان، رئيس الوزراء الباكستاني، لعقد اجتماع مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يوم الخميس المقبل.

حيث أعلن شاه محمود قريشي، وزير الخارجية الباكستاني، عن الخبر في نبأ عاجل، ولم يقدم أي تفاصيل أخرى عن الزيارة.

يأتي هذا الإعلان بعد يوم من تصريح وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن ولي العهد تلقى اتصالًا من خان "عبر عن دعم باكستان" للمملكة العربية السعودية و"الوقوف بشكل كامل مع المملكة.

واتصل خان بولي العهد في أعقاب هجوم السبت على مواقع النفط السعودية الرئيسية التي زعمت الولايات المتحدة أن إيران مسئولة عنها، وتنفي إيران الاتهام.

ويذكر أن المملكة العربية السعودية حليف باكستاني وثيق ومورد رئيسي للنفط إلى إسلام أباد.

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